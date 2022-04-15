Джоэл Эмбиид: «Говорю Хардену, чтобы он был собой. Нам надо, чтобы он набирал очки»

Центровой «Сиксерс» рассказал, каким было его послание звездному защитнику перед стартом серии плей-офф с .

«Говорю Хардену, чтобы он был собой. Он отлично справляется с розыгрышем, но нам надо, чтобы он действовал агрессивно и набирал очки. С учетом того, как они защищаются против меня, нам понадобятся все.

Хардену надо просто быть собой и не беспокоиться по поводу того, что люди говорят о давлении. Посмотрите на его достижения. Ему пришлось играть против Династии. Мало кто мог обыграть ту команду «Голден Стэйт», не самое удачное время. Но я уверен, что он будет в порядке», – заявил Эмбиид.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается