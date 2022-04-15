Джоэл Эмбиид: «Говорю Хардену, чтобы он был собой. Нам надо, чтобы он набирал очки»

Теги Филадельфия Торонто НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, каким было его послание звездному защитнику Джеймсу Хардену перед стартом серии плей-офф с «Торонто».

«Говорю Хардену, чтобы он был собой. Он отлично справляется с розыгрышем, но нам надо, чтобы он действовал агрессивно и набирал очки. С учетом того, как они защищаются против меня, нам понадобятся все.

Хардену надо просто быть собой и не беспокоиться по поводу того, что люди говорят о давлении. Посмотрите на его достижения. Ему пришлось играть против Династии. Мало кто мог обыграть ту команду «Голден Стэйт», не самое удачное время. Но я уверен, что он будет в порядке», – заявил Эмбиид.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные