Стефен Карри с высокой вероятностью сыграет в 1-м матче с «Наггетс»

Разыгрывающий «Уорриорз» с высокой вероятностью примет участие в первом матче серии плей-офф против «Наггетс» в субботу.

Карри последний раз играл 16 марта, когда получил растяжение связок голеностопа. На этой неделе он начал тренироваться в общей группе и вышел в двустороннем матче.

«Мы ожидаем, что Стефен будет играть. Посмотрим на него в субботу», – заявил главный тренер .

По словам Керра, 2-кратный MVP сыграет с ограничением времени. Тренер пока не знает точно, сколько минут получит Карри, но отметил, что тот «не будет играть 38 минут».

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