«Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри сыграет в 1-м матче с «Наггетс»

Разыгрывающий «Уорриорз» принял участие в двусторонней игре команды, которая состоялась в четверг.

Карри сыграл впервые с 16 марта, когда получил растяжение связок голеностопа. В среду он тренировался в общей группе.

Как сообщает ESPN, в оптимистично настроены по поводу участия Карри с первом матче серии плей-офф с в субботу.

По словам 2-кратного MVP, после двусторонней игры он испытывал дискомфорт в суставе, но для выхода на площадку в субботу ему необязательно быть готовым на 100 процентов.

Окончательное решение по статусу Карри будет приниматься в пятницу.

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