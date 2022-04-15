«Уорриорз» ожидают, что Стефен Карри сыграет в 1-м матче с «Наггетс»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри принял участие в двусторонней игре команды, которая состоялась в четверг.
Карри сыграл впервые с 16 марта, когда получил растяжение связок голеностопа. В среду он тренировался в общей группе.
Как сообщает ESPN, в «Голден Стэйт» оптимистично настроены по поводу участия Карри с первом матче серии плей-офф с «Денвером» в субботу.
По словам 2-кратного MVP, после двусторонней игры он испытывал дискомфорт в суставе, но для выхода на площадку в субботу ему необязательно быть готовым на 100 процентов.
Окончательное решение по статусу Карри будет приниматься в пятницу.
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