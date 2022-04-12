Кендрик Перкинс: «Лейкерс» предлагали мне должность ассистента в штабе Вогеля»

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Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о том, что получал предложение войти в тренерский штаб «Лейкрес», когда командой руководил Фрэнк Вогель.

«Лейкерс» предлагали мне должность ассистента в штабе Вогеля. Они хотели, чтобы я стал человеком, на которого может опереться Фрэнк, одновременно пользуясь уважением парней в раздевалке», – заявил Перкинс.

В понедельник «Лейкерс» отправили Вогеля в отставку после непопадания команды в плей-офф-2022.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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