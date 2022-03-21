Джерри Рейнсдорф: «Майкл Джордан не смог бы играть в сезоне-98/99 из-за пореза пальца»

Владелец Джерри Рейнсдорф в интервью NBC Sports рассказал, что Майкл Джордан пропустил бы сезон-98/99 из-за травмы, даже если бы решил остаться в лиге.

«Самое смешное, что даже если бы Фил Джексон остался, Майкл Джордан не смог бы сыграть в сезоне-1998/99. Потому что во время локаута он баловался с резаком для сигар и порезал палец. Ему пришлось сделать операцию.

Майкл Джордан не мог играть в том сезоне. А без не было смысла пытаться вернуть всех остальных, потому что без него мы не выигрывали бы еще один чемпионат», – сказал Рейнсдорф.

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