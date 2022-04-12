Гвардиола о Месси: «Он сделал всех в «Барселоне» лучше. Я должен ему бутылку хорошего вина»

поделился воспоминаниями о работе с .

– Что означает Месси для вашей карьеры?

– Все, все. Он сильнее, чем мои родители, сделал меня конкурентоспособным. Он знает, что там [в «Барселоне»] была группа потрясающих игроков, которые помогли ему. Я говорю о том времени, когда мы были вместе.

Я всегда это говорил: там было много звезд, и в один момент, идеальный для всех, мы все оказались там в одно время, это должно было случиться. [Месси] под десятым номером, в своем лучшем возрасте были Андрес [Иньеста], Хави, Пуйоль, идеальные ветераны, которые внесли свой вклад... Химия, которая образовалась между ними, случается раз в жизни.

Мы выиграли многое, мы бы выигрывали и без него. Но чтобы настолько много – невозможно. Со временем я стал сравнивать Месси с Майклом Джорданом, у меня было чувство, похожее на то, что чувствовал по отношению к Джордану Фил Джексон, но я не намерен сравнивать себя с кем-либо.

Я всегда говорил, что он сделал всех в «Барселоне» лучше. Я должен подарить ему бутылку вина, потому что благодаря нему я смог заключить хорошие контракты, и я все еще должен ему бутылку хорошего вина в качестве благодарности», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Telemundo.