Джерри Рейнсдорф: «Майкл Джордан сказал, что не будет играть ни за кого, кроме Фила Джексона»

Владелец Джерри Рейнсдорф в интервью NBC Sports рассказал о причинах ухода и развала легендарной команды в 1998 году.

«После того, как мы выиграли шестой титул, я сел с Филом Джексоном и попросил его остаться. Факт в том, что я попросил Фила остаться после сезона. Фил отказался и сказал, что хочет завершить карьеру. Он сказал мне, что пришло время уйти на пенсию.

Майкл сказал, что не будет играть ни за кого, кроме . У меня состоялась встреча с Майклом в его офисе, и я сказал ему: «У нас будет локаут, и мы все равно какое-то время не сможем играть. Так почему бы тебе не отложить решение касательно дальнейшей карьеры, пока я не выясню, смогу ли уговорить Фила вернуться?». И Майкл согласился.

Когда локаут закончился, я снова поговорил с Филом, и он снова сказал, что не хочет тренировать», – рассказал Рейнсдорф.

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