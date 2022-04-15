Томаш Саторански примет участие в Евробаскете-2022

Чешский разыгрывающий примет участие в чемпионате Европы 2022 года. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Не самый легкий сезон. Но я так благодарен за то, что закончил его в правильной ситуации с правильной командой. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего этого сезона. Следующая остановка – , – написал Саторански.

Опытный защитник завершил сезон в составе «Вашингтона» после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио». В 22 матчах за «Уизардс» он набирал в среднем 4,9 очка, 2,8 подбора и 4,9 передачи.

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