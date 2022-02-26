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    Томаш Саторански вернется в «Вашингтон»

    Теги переходы Сан-Антонио НБА Вашингтон Томаш Саторански Баскетбол

    Защитник Томаш Саторански договорился о расторжении соглашения с «Сан-Антонио». Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок намерен подписать контракт с «Уизардс».

    Саторански выступал за «Вашингтон» c 2017 по 2019 год.

    В этом сезоне чех играл за «Новый Орлеан». В 32 матчах он в среднем набирал 2,8 очка и 2,4 передачи за 15 минут на паркете. Он оказался в «Сперс» после двух обменов – сначала в «Портленд» в трейде с участием Си Джея Макколлума, а затем в «Сперс» в трехстороннем обмене с участием Джо Инглса.

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