Томаш Саторански вернется в «Вашингтон»

Защитник Томаш Саторански договорился о расторжении соглашения с . Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок намерен подписать контракт с «Уизардс».

Саторански выступал за c 2017 по 2019 год.

В этом сезоне чех играл за «Новый Орлеан». В 32 матчах он в среднем набирал 2,8 очка и 2,4 передачи за 15 минут на паркете. Он оказался в «Сперс» после двух обменов – сначала в «Портленд» в трейде с участием Си Джея Макколлума, а затем в «Сперс» в трехстороннем обмене с участием Джо Инглса.

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