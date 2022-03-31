Томаш Саторански оформил 3-й в истории НБА дабл-дабл с 0 набранных очков

Разыгрывающий в матче с (127:110) оформил третий в истории НБА дабл-дабл с 0 набранных очков.

Саторански записал на свой счет 10 подборов и 13 передач за 27 минут. Чех выдал 0 из 2 с игры и не исполнил ни одного штрафного.

Еще один такой дабл-дабл был оформлен из «Тандер» в матче текущего сезона (0+10+10, 26 декабря 2021 года).

Третий дабл-дабл без набранных очков сделал Норм Ван Лир (0+11+13, 5 января 1971 года).

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