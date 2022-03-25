Томаш Саторански жестко сыграл против Грэйсона Аллена и получил неспортивный

Защитник «Вашингтона» Томаш Саторански заработал неспортивный фол первой степени во время матча против «Милуоки» (102:114).
Недовольный отсутствием судейского свистка в предыдущем эпизоде с блок-шотом от Брука Лопеса, Саторански жестко встретил защитника «Бакс» Грэйсона Аллена.
Чех получил получил неспортивный фол первой степени.
Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»
Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается