Томаш Саторански жестко сыграл против Грэйсона Аллена и получил неспортивный

Защитник заработал неспортивный фол первой степени во время матча против (102:114).

Недовольный отсутствием судейского свистка в предыдущем эпизоде с блок-шотом от Брука Лопеса, Саторански жестко встретил защитника «Бакс» .

Чех получил получил неспортивный фол первой степени.

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