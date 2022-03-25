Томаш Саторански жестко сыграл против Грэйсона Аллена и получил неспортивный

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Защитник «Вашингтона» Томаш Саторански заработал неспортивный фол первой степени во время матча против «Милуоки» (102:114).

Недовольный отсутствием судейского свистка в предыдущем эпизоде с блок-шотом от Брука Лопеса, Саторански жестко встретил защитника «Бакс» Грэйсона Аллена.

Чех получил получил неспортивный фол первой степени.

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