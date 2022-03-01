«Уизардс» объявили о возвращении Томаша Саторански

Защитник Томаш Саторански (30 лет, 201 см) официально стал игроком .

Саторански ранее стал свободным агентом после того, как договорился о расторжении соглашения с «Сан-Антонио».

Саторански выступал за «Вашингтон» c 2017 по 2019 год.

В этом сезоне чех играл за «Новый Орлеан». В 32 матчах он в среднем набирал 2,8 очка и 2,4 передачи за 15 минут на паркете. Он оказался в «Сан-Антонио» после двух обменов – сначала в «Портленд» в трейде с участием Си Джея Макколлума, а затем в «Сперс» в трехстороннем обмене с участием Джо Инглса.

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