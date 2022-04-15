Карл-Энтони Таунс: «Мне было плевать на защиту «Клипперс». Она не сработала»

Центровой «Миннесоты» заявил, что защита против него не сработала в матче плей-ин (109:104), но отдал должное сопернику.

«Мне было плевать на их защиту. Она не сработала. Я вернулся домой очень счастливым.

Но я благодарен «Клипперс». Они сыграли против меня лучше, чем против кого-либо в этом сезоне. И это заставило меня отдавать мяч партнерам», – сказал Таунс.

Таунс набрал всего 11 очков (3 из 11 с игры) и не доиграл матч из-за шести фолов.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить