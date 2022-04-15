Колин Каухерд: «Клипперс» считали, что Дэвис не способен быть лидером и играть с повреждениями»

Журналист Колин Каухерд рассказал о том, почему не включились в борьбу за форварда , когда «Новый Орлеан» изучал варианты обмена игрока.

«У меня был хороший источник внутри «Клипперс», который рассказал мне, каким в клубе видели Дэвиса. Они считали, что Дэвис не способен быть лидером и крутым парнем. Они считали его одаренным игроком. Но они сомневались в том, что он станет играть с повреждениями. Они считали, что он недостаточно работает.

Всем тогда нравился Эй Ди, у «Клипперс» был очень глубокий состав и проницательные люди в офисе. Он им не нравился. В их представлении он был ведомым игроком. Они считали, что сам он не способен повести за собой», – рассказал Каухерд.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века