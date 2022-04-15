Джеймс Харден – о словах Тайрона Лю про штрафные: «Это часть игры. Не понимаю таких заявлений»

Звездный защитник «Сиксерс» прокомментировал недавнее высказывание главного тренера про его многочисленные подходы к линии штрафного.

«Штрафные броски – это часть игры. Посмотрите на лидеров лиги по результативности, Джоэла и Янниса. А что, если убрать их штрафные?

Не понимаю таких заявлений, не понимаю, что это значит», – заявил Харден.

Лю перед матчем между командами сказал: «Если убрать штрафные Хардена и Эмбиида, то их не было бы в Топ-10 по результативности».

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии