Джош Харт установил рекорд карьеры – 44 очка в одном матче

Защитник установил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 44 очка в победной встрече с (127:118).

Харт реализовал 15 из 21 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, 8 из 8 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 6 передач, 4 перехвата и 3 потери за 36 минут.

Предыдущим рекордом 27-летнего защитника были 30 очков, набранные в матче против «Клипперс» 11 апреля 2018 года.

«Блэйзерс» прервали серию из шести поражений подряд.

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