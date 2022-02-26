Лэрри Нэнс: «У меня есть дом в Портленде, у Джоша Харта – в Новом Орлеане. Так что мы просто поменялись»

Форвард Лэрри Нэнс рассказал, что обменялся домами с после перехода из «Портленда» в «Новый Орлеан».

«У меня есть дом в Портленде. У него есть дом в Новом Орлеане. Так что мы просто поменялись», – сказал Нэнс.

Перед дедлайном «Новый Орлеан» и «Портленд» совершили обмен, в результате которого Нэнс перешел в «Пеликанс», а Харт – в «Блэйзерс».

«Портленд» также получил Томаша Саторански, Никила Александер-Уокера, Диди Лозаду, защищенный пик первого раунда драфта-2022 и два пика второго раунда. В перешли Си Джей Макколлум и Тони Снелл.

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