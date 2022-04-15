Пресс-служба Евролиги назвала слухами информацию о том, что ЦСКА может лишиться лицензии А

Пресс-служба Евролиги прокомментировала информацию о том, что она пытается лишить московский лицензии А на выступления в турнире.

«Боюсь, что политика нашей организации — не комментировать слухи и спекуляции в СМИ», — передает слова директора Евролиги по коммуникациями Диего Фернандеса «Матч ТВ».

Ранее Telegram-канал «Перехват» со ссылкой на два иностранных источника сообщил, что руководство Евролиги пытается понять, как без финансовых потерь лишить ЦСКА лицензии А. Для этого лига обратилась к известной европейской юридической компании. Фирма отказалась искать такие лазейки в регламентах и законодательствах. Евролига обратилась в другую контору и теперь работает с ней.

Российские команды в марте были отстранены от участия в Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22. Решение по их участию или неучастию в следующем сезоне будет принято в конце июня или начале июля.

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