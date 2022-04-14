Генеральный менеджер «Жальгириса»: «Даже в ЦСКА понимают, что шансов продолжить выступать в Евролиге не так много»

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Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас заявил, что возвращение российских клубов в Евролигу маловероятно.

«Мы общаемся с людьми из ЦСКА. Даже они понимают, что шансов продолжить выступать в Евролиге не так много», — сказал Мотеюнас.

Также Мотеюнас прокомментировал слухи о создании новой лиги, в которую войдут российские, сербские, турецкие, греческие, венгерские и болгарские клубы.

«Насколько нам известно, это фейк. Мы разговаривали с людьми из ЦСКА, они подтвердили, что не занимаются таким проектом», — сказал Мотеюнас.

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