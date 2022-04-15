Евролига пытается лишить ЦСКА лицензии А («Перехват»)

Руководство Евролиги пытается понять, как без финансовых потерь лишить московский лицензии А.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на два иностранных источника.

Обладатель лицензии А является акционером организации Euroleague Commercial Assets (ECA), которая проводит Евролигу и Еврокубок.

Руководство Евролиги обратилось к известной европейской юридической компании, сделав запрос на легитимное лишение ЦСКА лицензии. Отмечается, что фирма отказалась искать такие лазейки в регламентах и законодательствах.

Евролига обратилась в другую контору и теперь работает с ней.

Существует также вариант с выплатой армейцам компенсации за преждевременное расторжение 10-летнего договора. При этом в соглашении Евролиги и клубов с лицензиями А не предусмотрено фиксированных сумм на подобные ситуации.

В пресс-службе Евролиги ранее рассказали, что окончательное решение по участию или неучастию российских команд в следующем сезоне будет принято в конце июня или начале июля.

Российские команды в марте были отстранены от участия в Евролиге и Еврокубке в сезоне-2021/22.

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