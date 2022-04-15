Дарио Шарич: «Если я буду очень нужен «Санз», возможно, сыграю в этом сезоне»

Форвард «Санз» не исключил, что при определенных обстоятельствах вернется на площадку по ходу плей-офф-2022.

Шарич получил разрыв крестообразной связки во время первого матча финальной серии прошлого сезона и с тех пор не играл.

«По состоянию на данный момент вижу ситуацию так, что не сыграю в этом сезоне. Но если у команды вдруг будет сложная ситуация, что-то пойдет не так и я буду чувствовать себя хорошо? Кто знает», – заявил хорват.

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