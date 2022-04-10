«Финикс» подписал полноценный контракт с Ишмаилом Уэйнрайтом, он сможет сыграть в плей-офф

заключил полноценное соглашение с Ишмаилом Уэйнрайтом до конца нынешнего сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее игрок выступал за команду на условиях двустороннего контракта. В 44 матчах регулярного чемпионата он набирал 2,1 очка и 1,2 подбора при реализации 31,4% трехочковых.

Таким образом, Уэйнрайт получит право сыграть в плей-офф нынешнего сезона.

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