«Лейкерс» пропускали плей-офф 12 раз в своей истории, 7 из них – в последние 9 сезонов

Результаты «Лейкерс» заметно ухудшились в последние годы.

После поражения от (110:121) 5 апреля команда потеряла шансы на выход в плей-офф НБА-2022. Это произошло в 7 раз за последние 9 сезонов. В 2020-м году «Лейкерс» выиграли титул чемпиона, а в 2021-м вылетела в первом раунде.

Как сообщает Stat Muse, организация пропускала плей-офф 12 раз за всю свою 74-летнюю историю. В общей сложности «Лейкерс» становились чемпионами 17 раз.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века