Майлз Бриджес: «Мне хотелось бы остаться в «Шарлотт»

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес заявил, что будет рад продлить контракт с нынешней командой.
«Мне хотелось бы остаться в «Шарлотт». Не переживаю по этому поводу, пусть мой агент занимается этой ситуацией. Задавайте все вопросы Ричу Полу.
Был бы рад играть с Ламело Боллом и Терри Розиром до конца карьеры. Мы все набирали по 20 очков за сезоне. Я рад быть частью этого», – заявил Бриджес.
Ранее сообщалось, что Бриджес претендует на 5-летний контракт на 173 миллиона долларов.
Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии