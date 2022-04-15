Майлз Бриджес: «Мне хотелось бы остаться в «Шарлотт»

Форвард «Хорнетс» заявил, что будет рад продлить контракт с нынешней командой.

«Мне хотелось бы остаться в . Не переживаю по этому поводу, пусть мой агент занимается этой ситуацией. Задавайте все вопросы Ричу Полу.

Был бы рад играть с Ламело Боллом и Терри Розиром до конца карьеры. Мы все набирали по 20 очков за сезоне. Я рад быть частью этого», – заявил Бриджес.

Ранее сообщалось, что Бриджес претендует на 5-летний контракт на 173 миллиона долларов.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии