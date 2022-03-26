Майлз Бриджес: «Если «Шарлотт» не защищается должным образом, может проиграть 6-7 матчей подряд»

Форвард назвал причины успехов команды в последних матчах.

«Движение мяча и защита. Мы заметили, что можем проиграть 6-7 матчей подряд, если не будем защищаться должным образом. Когда мы это делаем, способны выиграть в каждой встрече», – сказал Бриджес.

«Хорнетс» выиграли шесть из семи последних матчей. Команда идет на девятом месте в Восточной конференции и борется за попадание в плей-ин.

В нынешнем сезоне Бриджес набирает 20 очков и 7 подборов в среднем за игру. Предстоящим летом он становится ограниченно свободным агентом.

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка