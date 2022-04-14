Майлз Бриджес после удаления швырнул капу на трибуну и попал в болельщицу

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес получил два технических фола и удаление в четвертой четверти выездного матча плей-ин с «Атлантой» (103:132).
Возвращаясь в раздевалку, Бриджес отреагировал на выкрик с трибуны, развернулся и швырнул туда свою капу. Выяснилось, что баскетболист попал в болельщицу.
«Кто-нибудь, помогите мне связаться с этой юной леди. Мои действия неприемлемы», – написал Бриджес в твиттере после игры.
Дисциплинарный комитет НБА рассмотрит поведение Бриджеса.
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Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF— Miles Bridges (@MilesBridges) April 14, 2022