НБА оштрафовала Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов

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НБА оштрафовала форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов за инцидент во время матча плей-ин с «Атлантой».

Возвращаясь в раздевалку после удаления в четвертой четверти, Бриджес отреагировал на выкрик с трибуны, развернулся и швырнул туда свою капу. Выяснилось, что баскетболист попал в болельщицу.

После игры сам Бриджес назвал свои действия неприемлемыми. 

«Хоукс» победили со счетом 132:103.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

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