НБА оштрафовала Майлза Бриджеса на 50 тысяч долларов

НБА оштрафовала форварда на 50 тысяч долларов за инцидент во время матча плей-ин с «Атлантой».

Возвращаясь в раздевалку после удаления в четвертой четверти, Бриджес отреагировал на выкрик с трибуны, развернулся и швырнул туда свою капу. Выяснилось, что баскетболист попал в болельщицу.

После игры сам Бриджес назвал свои действия неприемлемыми.

«Хоукс» победили со счетом 132:103.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить