Майлз Бриджес подпишет летом контракт на 5 лет и 173 миллиона долларов (Bleacher Report)

Форвард намерен подписать максимальный контракт с командой после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, игрок станет ограниченно свободным агентом этим летом и должен получить предложение на 5 лет и 173 миллиона долларов.

Ожидается, что «Хорнетс» намерены повторить любые условия и оставить Бриджеса в команде.

Во время последних переговоров с клубом форвард отклонил четырехлетнее продление на сумму 60 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Бриджес показывает лучшую результативность в карьере – 20,2 очка, 7 подборов и 3,8 передачи в среднем за матч.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов