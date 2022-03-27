Дэрил Мори – Тайрону Лю: «Без штрафных бросков нападение «Клипперс» занимало бы 30-е место в лиге»

Президент «Филадельфии» ответил главному тренеру «Клипперс» , который отметил большое количество штрафных бросков у лидеров «Сиксерс».

«Эмбиид лидирует в лиге по штрафным, – на третьем месте. Если убрать эти штрафные, никого из них не было бы и в Топ-10 по результативности», – заявил Лю.

«Без штрафных бросков нападение занимало бы 30-е место в лиге. Повторяй за мной, на игроках фолят, потому что соперники не могут их остановить», – написал Мори в Twitter.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается