Тайрон Лю: «Если убрать штрафные Хардена и Эмбиида, то их не было бы в Топ-10 по результативности»

Главный тренер считает, что игроки «Сиксерс» и имеют высокие показатели по набранным очкам благодаря многочисленным подходам к линии.

Лю сказал об этом перед матчем с «Филадельфией» в пятницу.

«Эмбиид лидирует в лиге по штрафным, Джеймс Харден на третьем месте. Если убрать эти штрафные, то парней не было бы в Топ-10 по результативности», – заявил Лю.

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась крупной победой «Сиксерс» – 122:97. Эмбиид и Харден на двоих реализовали 18 из 19 подходов к линии. Даже если убрать эти штрафные, «76-е» победили бы с разницей 7 очков.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается