Тайрон Лю: «Последний раз, когда Дэрил Мори написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов»

Главный тренер «Клипперс» прокомментировал твит президента «Филадельфии» , который написал, что «без штрафных нападение занимало бы 30-е место в лиге».

«А ему стоит вообще твитить? Последний раз, когда он написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов.

Так что не думаю, что ему стоит слишком часто твитить. Пусть беспокоится о своей команде», – сказал Лю.

Напомним, что твит Мори стал ответом на заявление Лю, что «без штрафных бросков ни Джоэла Эмбиида, ни Джеймса Хардена не было бы в Топ-10 по результативности».

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