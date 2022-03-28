Тайрон Лю: «Последний раз, когда Дэрил Мори написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов»

Теги Тайрон Лю Клипперс Филадельфия НБА Дэрил Мори Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал твит президента «Филадельфии» Дэрила Мори, который написал, что «без штрафных нападение «Клипперс» занимало бы 30-е место в лиге».

«А ему стоит вообще твитить? Последний раз, когда он написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов.

Так что не думаю, что ему стоит слишком часто твитить. Пусть беспокоится о своей команде», – сказал Лю.

Напомним, что твит Мори стал ответом на заявление Лю, что «без штрафных бросков ни Джоэла Эмбиида, ни Джеймса Хардена не было бы в Топ-10 по результативности».

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