Тайрон Лю: «Последний раз, когда Дэрил Мори написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал твит президента «Филадельфии» Дэрила Мори, который написал, что «без штрафных нападение «Клипперс» занимало бы 30-е место в лиге».
«А ему стоит вообще твитить? Последний раз, когда он написал что-то в Twitter, это стоило НБА миллиард долларов.
Так что не думаю, что ему стоит слишком часто твитить. Пусть беспокоится о своей команде», – сказал Лю.
Напомним, что твит Мори стал ответом на заявление Лю, что «без штрафных бросков ни Джоэла Эмбиида, ни Джеймса Хардена не было бы в Топ-10 по результативности».
Дэрил Мори изменил баскетбол. Но из-за твита в поддержку гонконгских протестов он вылетит из НБА
Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег