Дмитрий Матеранский – об идеях сокращения регулярки: «Стив Керр и Дэрил Мори – наивные люди»

Ведущий канала «Взял Мяч» и комментатор Дмитрий Матеранский поделился мнением об идеях сокращения регулярного чемпионата.

Подобные идеи ранее высказывали президент «Филадельфии» Дэрил Мори и главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. «Дэрил Мори вообще славится тем, что «понимает», как работает бизнес в . И как-то раз он одним твитом к черту обрушил лиге весь китайский рынок, и люди огромные деньги потеряли. С сокращением сезона такой же вопрос. Все эти наивные люди, как уставший или , говорят о том, что нужно сокращать сезон. А как они отреагируют на то, когда им скажут, что ваша зарплата сокращается пропорционально количеству сыгранных матчей. Что делать, когда и игроки поймут, что их зарплата сократится на 15%», – заявил Матеранский в эфире «Взял Мяч Live» Несколько дней назад Керр предложил сократить количество матчей регулярного сезона до 72 матчей. Чуть раньше Мори предложил еще более радикальный формат с 58 играми.

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