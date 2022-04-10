Стив Керр: «Разумнее всего было бы снова сократить регулярный чемпионат до 72 матчей»

Главный тренер предложил руководству НБА сократить количество матчей, которые одна команда проводит в регулярном чемпионате, на 10, чтобы решить проблему с частыми пропусками.

«На мой взгляд, разумнее всего было бы снова сократить регулярный чемпионат до 72 матчей.

Уберите 10 матчей, и у вас будет больше времени на отдых между играми. Я думаю, что так команды станут чаще заигрывать своих лидеров», – заявил Керр.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что у звездных игроков есть тенденция к пропуску матчей и лига пытается найти выход из ситуации.

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