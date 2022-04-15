Бен Симмонс рассказал о своем настрое с помощью эмодзи и фотографии

Защитник «Нетс» Бен Симмонс выложил в социальных сетях фотографию своих ног на паркете и добавил эмодзи, намекая на то, что приближается к дебюту за команду.

Наиболее вероятная дата возвращения Симмонса – 25 апреля, когда «Нетс» будут принимать «Селтикс» на своей площадке в четвертом матче серии первого раунда плей-офф.

Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за травмы спины и психологических проблем. В феврале его обменяли из «Филадельфии» в , после чего он стал набирать форму в надежде сыграть в нынешнем сезоне.

Ожидается, к концу этой недели Симмонс может начать участвовать в тренировках «5 на 5».

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Фото Бен Симмонс