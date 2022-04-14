Кевин Дюрэнт: «Не жду, что Бен Симмонс будет играть в серии с «Бостоном»

Лидер «Бруклина» заявил, что не рассчитывает на участие в серии первого раунда плей-офф против «Бостона».

«Нет, я не жду, что Бен Симмонс будет играть. Мне так проще. Я не давлю на Бена и не заставляю его выходить и играть.

Я хочу, чтобы он привел свое тело в порядок и выздоровел как можно скорее. Я готовлюсь к тому, что мы будем играть тем составом, который у нас есть на данный момент», – заявил Дюрэнт.

Ранее сообщалось, что Симмонс планирует вернуться в строй в 4-м, 5-м или 6-м матче серии плей-офф против .

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает