Кевин Дюрэнт: «Не жду, что Бен Симмонс будет играть в серии с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Бен Симмонс Баскетбол

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что не рассчитывает на участие Бена Симмонса в серии первого раунда плей-офф против «Бостона».

«Нет, я не жду, что Бен Симмонс будет играть. Мне так проще. Я не давлю на Бена и не заставляю его выходить и играть.

Я хочу, чтобы он привел свое тело в порядок и выздоровел как можно скорее. Я готовлюсь к тому, что мы будем играть тем составом, который у нас есть на данный момент», – заявил Дюрэнт.

Ранее сообщалось, что Симмонс планирует вернуться в строй в 4-м, 5-м или 6-м матче серии плей-офф против «Бостона».

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные