«Мы ни от кого не убегали». Име Удока заявил, что «Селтикс» не пытались избежать серии с «Нетс»

Главный тренер заявил, что его команда не пыталась избежать серии с «Бруклином» или любой другой командой в первом раунде плей-офф и сосредоточилась на себе.

«Мы ни от кого не убегали, мы все время смотрели на себя. Каждому свое.

Чтобы выиграть чемпионат, рано или поздно придется побеждать очень сильные команды, таков был наш подход», — сказал Удока.

«Бостон» занял 2-е место в Восточной конференции и сыграет в первом раунде плей-офф против «Бруклина», который выиграл у «Кливленда» в матче плей-ин за 7-е место.

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