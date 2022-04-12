Шакил О’Нил сказал, что «Сиксерс» обыграют «Рэпторс» в четырех матчах, позже отказался от такого прогноза

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Член Зала славы, эксперт TNT Шакил О’Нил во время эфира заявил, что «Сиксерс» (4) обыграют «Рэпторс» (5) в четырех матчах в серии первого раунда плей-офф.

«Серия завершится всухую. «Филадельфия» победит в четырех матчах. Так и запишите», – сказал О’Нил.

Позже Шакил отказался от такого прогноза.

«Я снимаю этот прогноз», – заявил легендарный центровой.

По ходу регулярки Шак прогнозировал, что «Лейкерс» остановят «Финикс», если команды встретятся в первом раунде. Калифорнийцы в итоге не попали в плей-офф.

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