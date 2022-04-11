Матисс Тайбулл – об отказе от 2-й дозы вакцины: «Я вырос на китайской медицине и врачах-натуропатах»

Защитник «Сиксерс» объяснил, почему отказался от второй дозы вакцины.

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«Я привит не полностью. Это решение принято мной давно. Я вырос в семье, которая проповедует холистическую медицину (течение альтернативной медицины, сосредоточенное на лечении «человека в целом» – прим. Sports.ru), термин «антиваксер» нами не использовался. Это странный термин, которым просто обозначают людей, ну а мы выросли на китайской медицине и врачах-натуропатах. Имея подобное воспитание и попав в эту ситуацию с ковидом, я понял, что могу полагаться на прочные медицинские ресурсы, которые способны дать мне больше, чем вакцина.

По мере обострения ситуации мне пришлось пересматривать свое отношение. В прошлом году во время плей-офф я сделал первую прививку, одну дозу. В тот момент у меня сложилось впечатление, что вакцинация поможет мне не заболеть, а значит, и не передать вирус другим людям. Я решил, что с учетом моего положения в обществе должен сделать это ради общего блага. Аргумент о высшем благе имел для меня большое значение.

Но с учетом развития событий, когда вирус серьезно менялся, он просто показал науке, что все это не так. Даже после прививки вы все равно можете распространять болезнь. После этого я решил, что вакцинация – не то, что мне нужно делать, ведь это не поможет мне защитить других людей. Это делается, чтобы защитить себя. С учетом моего холистического воспитания и воззрений на медицину в целом я решил, что нахожусь в безопасности и обращусь к врачам лишь в том случае, если непосредственно заражусь ковидом. И вот я сижу здесь сейчас со своим холистическим подходом, я здоров и со мной все в порядке», – заявил Тайбулл.

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