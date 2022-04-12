Стивен Эй Смит – о Тайбулле: «Как же тупо отказаться от второй дозы и пропускать из-за этого матчи плей-офф»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал защитника «Филадельфии» Матисса Тайбулла.

Тайбулл отказался от второй дозы вакцины, в связи с чем пропустит выездные матчи серии плей-офф с «Торонто».

«Мы тут обычно никого не называем тупыми. Но то, что сделал Тайбулл – это одна из самых тупых вещей, с которыми я сталкивался за время своей работы.

Совершенная глупость... Человек сделал прививку, но отказался от второй дозы? И поэтому пропустит матчи плей-офф? Я просто не могу поверить, насколько же это тупо», – заявил Стивен Эй Смит в эфире.

Тайбулл объяснил свое решение, отметив, что предпочитает альтернативную медицину.

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