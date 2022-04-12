Стивен Эй Смит – о Тайбулле: «Как же тупо отказаться от второй дозы и пропускать из-за этого матчи плей-офф»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал защитника «Филадельфии» .

Тайбулл отказался от второй дозы вакцины, в связи с чем пропустит выездные матчи серии плей-офф с .

«Мы тут обычно никого не называем тупыми. Но то, что сделал Тайбулл – это одна из самых тупых вещей, с которыми я сталкивался за время своей работы.

Совершенная глупость... Человек сделал прививку, но отказался от второй дозы? И поэтому пропустит матчи плей-офф? Я просто не могу поверить, насколько же это тупо», – заявил Стивен Эй Смит в эфире.

Тайбулл объяснил свое решение, отметив, что предпочитает альтернативную медицину.

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает