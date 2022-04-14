Джарретт Аллен может сыграть в матче плей-ин против «Атланты»

Центровой попытается сыграть в матче плей-ин против «Атланты» в пятницу, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Официально участие игрока под вопросом.

Аллен не играет с 6 марта из-за перелома пальца левой руки.

В 56 встречах регулярки участник Матча звезд в среднем набирал по 16,1 очка, 10,8 подбора и 1,3 блок-шота при 67,7% с игры.

Победитель встречи «Кавальерс» – «Хоукс» выйдет в плей-офф с 8-м номером посева и встретится в первом раунде с «Майами».

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить