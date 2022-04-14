Де′Андре Хантер: «Плей-ин – это как турнир NCAA»

Форвард «Атланты» Де′Андре Хантер рассказал о настроении в команде после крупной победы над (132:103) в первом матче турнира плей-ин.

На счету Хантера 22 очка и 7 подборов.

– это как турнир NCAA. Даже не знаю, как тут реагировать. Сегодня мы победили, так что, пожалуй, мне нравится. Но сложно сказать наверняка. Перед нами стоит непростая задача.

Мы сейчас полны уверенности в собственных силах. Но нам предстоит еще многое сделать. Мы не удовлетворены», – сказал Хантер.

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