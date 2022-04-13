Кайри Ирвинг – о том, как ему удается сохранять силы во время Рамадана: «Я прохожу этот путь вместе с Богом»

Разыгрывающий «Бруклина» после победы над в матче плей-ин (115:108) рассказал, как ему удается сохранять силы во время месяца Рамадан, что означает отказ от еды и воды от рассвета до захода солнца.

«Я прохожу этот путь вместе с Богом, я не одинок, у меня есть братья и сестры по всему миру, которые постятся со мной.

Мы считаем наши молитвы и медитации священными. Поэтому когда я выхожу на площадку, Бог внутри меня, Бог внутри тебя, Бог внутри каждого.

Я продолжаю верить, и это главное. И когда у меня появляется возможность выступить на этой арене и продемонстрировать свои таланты, которые были дарованы мне Богом, я смирен», – сказал Ирвинг.

Ирвинг набрал в матче 34 очка и сделал 12 передач.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает