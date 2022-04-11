Казис Максвитис сменит Юре Здовца на посту главного тренера «Жальгириса»

Литовский официально объявил о предстоящей смене главного тренера.

, занимавший пост главного тренера «Жальгириса» с середины октября прошлого года, покинет команду по обоюдному согласию сторон. Его место во вторник займет 44-летний главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис.

В штаб Максвитиса войдет Гинтарас Крапикас, ранее уже работавший в «Жальгирисе». Таутвидас Сабонис и Эвалдас Берзининкайтис продолжат работу в команде.

Максвитис начинал сезон в «Парме», но по ходу сезона покинул пермский клуб.

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