«Жальгирис» получил штраф и предупреждение за поведение болельщиков во время матча против «Црвены Звезды»

оштрафовала на 9 000 евро за поведение болельщиков во время матча против сербской (103:98 ОТ). Также литовскому клубу вынесено предупреждение.

Перед началом матча, который состоялся 3 апреля в Каунасе, игроки «Црвены Звезды» не поддержали акцию «Жальгириса» и отказались сфотографироваться с баннером в поддержку Украины. Сербский клуб предупредил об отказе держать баннер за несколько дней до матча.

Во время игры литовские болельщики освистали игроков «Црвены Звезды», развернули флаги Украины и НАТО, а также скандировали оскорбительные лозунги в адрес сербов.

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