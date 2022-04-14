Име Удока: «Брюс Браун ошибается, «Бостон» не позволит набрать легкие очки и без Роберта Уильямса»

Главный тренер рассказал о том, в каком состоянии его команда подходит к серии плей-офф против «Бруклина».

«Роберт Уильямс прибавляет по чуть-чуть каждый день. Он хорошо выглядит, мы довольны прогрессом. Роб выполняет бросковые упражнения, работает с контактом. Но мы по-прежнему планируем провести серию без него. Если Брюс Браун думает, что настало время для легких очков в отсутствие Роба, очевидно, это не так. Мы провели довольно много матчей без него и обыграли несколько хороших команд.

Я бы не сказал, что у нас менталитет андердога. Мы знаем, кто мы такие, и ни от кого не убегаем. Ставили задачу беспокоиться о себе, быть лучшей версией себя. Мы не волновались ни о чем другом. Не хотели манипулировать матчами, турнирной таблицей или чем-то таким. Мы просто были сосредоточены на себе», – сказал Удока.

Ранее атакующий защитник «Нетс» заявил, что «Селтикс» стали слабее в защите без центрового , который выбыл из-за травмы.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает