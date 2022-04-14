Дорис Берк: «В голосовании за лучшего по игре в защите выбрала Маркуса Смарта»

Комментатор ESPN Дорис Берк объяснила, почему считает представителя «Селтикс» лучшим в сезоне по игре в защите.

«В голосовании за лучшего по игре в защите выбрала Маркуса Смарта. Игра сейчас в основном идет на периметре. И уже очень давно мы не отдавали должное игрокам вроде Смарта и , которые отдают все силы борьбе.

Я сразу сказала, что отдам голос игроку, который выступает в команде с лучшей защитой», – заявила Берк.

Последний раз игрок задней линии получал приз «Мистер замок» в середине 90-х (Гэри Пэйтон).

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