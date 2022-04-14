Дорис Берк: «В голосовании за лучшего по игре в защите выбрала Маркуса Смарта»

Комментатор ESPN Дорис Берк объяснила, почему считает представителя «Селтикс» Маркуса Смарта лучшим в сезоне по игре в защите.
«В голосовании за лучшего по игре в защите выбрала Маркуса Смарта. Игра сейчас в основном идет на периметре. И уже очень давно мы не отдавали должное игрокам вроде Смарта и Микэла Бриджеса, которые отдают все силы борьбе.
Я сразу сказала, что отдам голос игроку, который выступает в команде с лучшей защитой», – заявила Берк.
Последний раз игрок задней линии получал приз «Мистер замок» в середине 90-х (Гэри Пэйтон).