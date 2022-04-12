Кевин Дюрэнт был поражен плохой формой и вялой игрой Джеймса Хардена

ESPN опубликовал статью, в которой раскрывает подробности конфликта между форвардом «Бруклина» Кевином Дюрэнтом и атакующим защитником «Филадельфии» Джеймсом Харденом в начале нынешнего сезона.

«Источники говорят, что конфликт между Харденом и «Нетс» начался в сентябре, когда игрок прибыл в тренировочный лагерь не в форме. Дюрэнт понимал, что Харден нуждался в сильном окружении, поэтому ушел из «Хьюстона». Но он ждал от своего бывшего партнера по команде большего внимания к тренировкам и заботе о себе, так как «Бруклин» стремится выиграть чемпионат. Кайри Ирвинг не стал делать прививку, поэтому Дюрэнт в первые недели сезона был поражен отсутствием желания и вялой игрой Хардена. Дюрэнт считал, что последующие проблемы защитника с подколенным сухожилием были связаны именно с плохой физической подготовкой.

Харден в ответ посчитал Дюранта неприятным и самодовольным. Эти двое так и не разрешили конфликт. Партнеры по команде, Стив Нэш или Шон Маркс тоже ничего не могли с этим поделать. Со временем Харден становился все более отчужденным, а персонал и команда все больше разочаровывались в ситуации. В конечном итоге «Нетс» решили обменять игрока в «Филадельфию» на Бена Симмонса», – сообщает журналист ESPN Кевин Арновитц.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает