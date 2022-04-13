Патрик Беверли не сдержал слез после выхода «Миннесоты» в плей-офф

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли очень эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Клипперс» (109:104) в первом раунде турнира плей-ин.
«Миннесота» вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года и сыграет в первом раунде против «Мемфиса».
Беверли отпраздновал победу, запрыгнув на судейский стол, принял поздравления от бывшего одноклубника Маркуса Морриса, обнял партнеров по команде и расплакался, покидая площадку.
Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.
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