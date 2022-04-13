Патрик Беверли не сдержал слез после выхода «Миннесоты» в плей-офф

Разыгрывающий «Миннесоты» очень эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Клипперс» (109:104) в первом раунде турнира плей-ин.

вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года и сыграет в первом раунде против «Мемфиса».

Беверли отпраздновал победу, запрыгнув на судейский стол, принял поздравления от бывшего одноклубника , обнял партнеров по команде и расплакался, покидая площадку.

Беверли выступал за с 2017 по 2021 год.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить