Патрик Беверли не сдержал слез после выхода «Миннесоты» в плей-офф

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Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли очень эмоционально отреагировал на победу своей команды над «Клипперс» (109:104) в первом раунде турнира плей-ин.

«Миннесота» вышла в плей-офф во второй раз с 2004 года и сыграет в первом раунде против «Мемфиса».

Беверли отпраздновал победу, запрыгнув на судейский стол, принял поздравления от бывшего одноклубника Маркуса Морриса, обнял партнеров по команде и расплакался, покидая площадку.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

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