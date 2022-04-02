В «Голден Стэйт» уверены, что Стеф Карри будет готов сыграть в первом матче плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт» пропустит оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата из-за растяжения связок левой стопы.

Как сообщает ESPN, «Уорриорз» и сам Карри уверены, что 2-кратный MVP будет готовы выйти на площадку в первой встрече плей-офф-2022.

«Нам хотелось бы, чтобы Карри провел один или два матча в конце регулярки, но шансы небольшие. Так все сложилось. Но я не беспокоюсь по поводу него», – заявил главный тренер .

Карри травмировался во время матча с «Бостоном» (88:110). Защитник повредил левый голеностоп, когда Маркус Смарт бросился за мячом и приземлился ему на ногу.

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