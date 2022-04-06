Чемпионат Турции. «Галатасарай» в гостях сыграет с «Яловаспором»

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги в гостях сыграет с «Яловаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 21-5, – 19-6, – 17-8, Газиантеп – 17-9, Каршияка – 16-9, Галатасарай – 15-10, Тофаш – 15-11, Бахчешехир – 14-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-18, – 7-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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