Чемпионат Турции. «Галатасарай» в гостях сыграет с «Яловаспором»

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Галатасарай» в гостях сыграет с «Яловаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.30, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 19-6, Дарушафака – 17-8, Газиантеп – 17-9, Каршияка – 16-9, Галатасарай – 15-10, Тофаш – 15-11, Бахчешехир – 14-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, Тюрк Телеком – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-18, Бююкчекмедже – 7-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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